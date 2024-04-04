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أحمد جودة - القاهرة - تشير تقارير صحافية إلى أن البرتغالي ​روبن أموريم​، مدرب ​سبورتنغ لشبونة​، لم يعد في حسابات ​برشلونة​ لخلافة ​تشافي هرنانديز​ في الموسم المقبل.

وقرر تشافي الرحيل عن تدريب برشلونة بنهاية الموسم الحالي بسبب سلسلة من النتائج السلبية، مما جعل إدارة النادي تبحث عن بديل مناسب.

برشلونة يستبعد هذا المدرب من قائمة خياراته لخلافة تشافي

على الرغم من أن أموريم يتمتع بأسلوب لعب يشبه إلى حد ما أسلوب البارسا، إلا أن هناك عدة عقبات تقف أمام تعيينه، بما في ذلك خبرته المحدودة كمدرب وعقده الذي يمتد حتى العام 2026 مع سبورتنغ لشبونة ووجود شرط جزائي بقيمة 20 مليون يورو.

علاوة على ذلك، يُذكر أن أموريم يُعتبر أحد المرشحين لتولي تدريب ​ليفربول​ أيضًا، خلفًا ليورغن كلوب، ولكن مستقبله لا يزال غير محسوم.