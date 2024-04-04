نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان ينتظر... 3 أندية تستعد للانقضاض على فينيسيوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير إسبانية أن ثلاثة أندية أوروبية تسعى لتقديم عروض إلى ريال مدريد لضم جناحه فينيسيوس جونيور في الصيف المقبل.

حسب صحيفة "سبورت" فإن وصول كيليان مبابي المرتقب إلى النادي الإسباني دفع الأندية التي رغبت في التعاقد مع الدولي البرازيلي لمحاولة الاستفادة من إمكانية حدوث انقسام في هجوم الفريقين لتواجد اللاعبّين في نفس المركز.

وقد أضافت أن أندية ليفربول وتشيلسي وباريس سان جيرمان سيكونون على استعداد لتقديم 200 مليون يورو لريال مدريد مقابل انتقال اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا.

إضافة إلى ذلك، فإن اللاعب نفسه أوضح أنه سئم من اللعب في كرة القدم الإسبانية، بسبب الاعتداءات العنصرية المستمرة التي يتعرض لها دون اتخاذ إجراءات لوضع حد لها.

ويحاول سان جيرمان تعويض رحيل مبابي بتعزيز مركز الجناح الأيسر بلاعبٍ جديد.