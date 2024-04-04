نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عضو اتحاد الكرة السابق يقجرها: عقد كهربا مع الزمالك كان صحيحًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمود الشامي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري سابقًا، على صحة العقد الذي وقعه نادي الزمالك مع اللاعب محمود عبد المنعم كهربا؛ وقام كهربا، الذي يلعب حاليًا لصالح الأهلي، بسداد قيمة الغرامة التي فُرضت عليه بسبب شكوى الزمالك بشأن فسخ العقد من جانب واحد.

الشامي يكشف صحة عقد كهربا مع الزمالك

وأوضح الشامي في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" أن العقد الذي وقعه كهربا مع الزمالك كان ساريًا، مشيرًا إلى أنه كان مسؤولًا عن شؤون اللاعبين في ذلك الوقت ولم يتم تغيير أو تعديل أي شيء في وثائق العقد.

من جانبه، أكد كهربا في وقت سابق خلال مقابلة مع قناة "أون تايم سبورتس" أنه قام بتجديد عقده مع الزمالك في عام 2016، ولكن النادي لم يوثق العقد خلال فترة السماح المحددة والتي تبلغ 30 يومًا. وأشار إلى أنه اضطر للانتظار حتى عام 2018 حتى يتم وثيق العقد في اتحاد الكرة، مع مساعدة مجدي عبد الغني وأحمد مجاهد.

وأضاف كهربا أن العقد الذي تم وثيقه في عام 2018 كان يحمل نفس الشروط والأحكام التي كانت موجودة في عقد عام 2016، وأن الاتحاد الدولي لكرة القدم أكد صحة العقد الجديد، لكنه نفى هذا الادعاء واصفًا إياه بأنه غير صحيح، مؤكدًا أن مجدي عبد الغني وأحمد مجاهد لم يشهدا على هذا العقد كما كان من المفترض.

وفي نهاية شهر فبراير الماضي، أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب استلامه لمبلغ الغرامة المستحقة على كهربا، والتي بلغت قيمتها 2 مليون و476 ألف و389 دولار، وذلك وفقًا لما تم الإعلان عنه في حساب النادي الرسمي.