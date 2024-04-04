غوارديولا يستبعد تتويج مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن فريقه ليس مرشحًا للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

يخوض سيتي منافسة شرسة مع ليفربول وأرسنال على لقب البريميرليغ. يحتل الفريق المركز الثالث برصيد 67 نقطة وهو نفس رصيد ليفربول ثاني الترتيب الذي قد ينفرد بالصدارة مجددًا إذا حقق الفوز في وقت لاحقٍ اليوم على شيفيلد يونايتد، في حين يتواجد أرسنال في المركز الأول برصيد 68.

ورغم فارق النقاط البسيط، إلّا أن المدرب الإسباني رفض اعتبار فريقه مرشحًا للتتويج باللقب. وقال بيب عقب فوز فريقه الكبير على أستون فيلا (4-1) يوم الأربعاء: "المتواجدون على القمة هم الأوفر حظًا للتتويج. هناك فريقان (يتقدمان على سيتي) ويجب أن يخسر كل منهما نقاطٍ".

وتابع: "بالنسبة لليفربول وأرسنال، ليس من السهل أن يهدرا نقاطًا لكن لا أحد يدري".

وواصل بيب: "لا يمكننا أن نفعل أي شيء. لن نواجه ليفربول أو أرسنال في المباريات المقبلة لذلك لا يمكننا التحكم في نتائجهما. ما يتعين علينا القيام به هو الفوز بمبارياتنا".

وكانت أمام سيتي فرصة للانقضاض على الصدارة وعرقلة أحد منافسيه حين استضاف أرسنال في الجولة قبل الماضية من الدوري لكنّ المباراة انتهت بالتعادل السلبي.