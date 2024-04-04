نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لماذا تم استبعاد ليونيل ميسي من تمثيل الأرجنتين في أولمبياد باريس 2024؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض خافيير ماسكيرانو، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأولمبي، لخيبة أمل كبيرة بسبب عدم استدعاء ليونيل ميسي للمشاركة في أولمبياد باريس.

تمكن منتخب الأرجنتين من ضمان مشاركته في أولمبياد باريس، حيث وُضع في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات المغرب وأوكرانيا وثالث آسيا.

ميسي لن يمثل الأرجنتين في الأولمبياد

أكد الصحفي أريفالو مارتن من ESPN أن ميسي لن يكون جزءًا من تشكيلة منتخب الأرجنتين في أولمبياد باريس، دون الكشف الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار.

تشير التقارير إلى أن ماسكيرانو كان يتمنى استدعاء ميسي وزميله أنخيل دي ماريا للمشاركة في أولمبياد باريس.

من المقرر أن تقام الأولمبياد في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس، متبوعة بمنافسات كوبا أمريكا من 20 يونيو إلى 14 يوليو.

تفيد التقارير الأرجنتينية بأن السبب الرئيسي وراء عدم مشاركة ميسي في الأولمبياد يعود إلى الضغوط التي تتعلق باختياره بين باريس 2024 وكوبا أمريكا.

من المستبعد أن يغيب ميسي عن فريق إنتر ميامي لفترة طويلة، خاصة مع اقتراب انطلاق كأس الرابطة التي يتصدر فريقه قائمتها يوم 26 يوليو، وهو يومين فقط بعد بدء الأولمبياد.

يُذكر أن ميسي سبق له أن فاز بالميدالية الذهبية في أولمبياد بكين 2008، مما يضيف لأهمية احتمالية مشاركته في هذا الحدث الرياضي العالمي.