كولر: نحتاج إلى دعم الجماهير في مواجهة سيمبا.. التأهل لن يكون سهلًا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية فريقه لمباراة سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تصريحات كولر قبل مواجهة سيمبا التنزاني

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي لمباراة سيمبا التنزاني: "اختيار عشر لاعبين دوليين من الأهلي للمنتخب أمر جيد ولكن ضغط المباريات وكثرة الإصابات أمر غير جيد بالنسبة لي".

وأضاف: "مباراة العودة أمام سيمبا صعبة وننتظر دعم جماهيرنا طوال المباراة، سيمبا حضر إلى القاهرة من أجل الفوز ولديه طموحات أيضًا في التأهل على حسابنا".

وعن موقف الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق اختتم: "سوف أحسم جاهزية اللاعب لمباراة سيمبا بعد مران اليوم، وحال جاهزيته سيتواجد معنا".

ويستعد المارد الأحمر، في الوقت الحالي لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني، يوم الجمعة 5 أبريل المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب القاهرة الدولي.

وكان الفريق نجح في تحقيق الفوز ذهابًا ضد سيمبا التنزاني، بهدف دون رد في دار السلام بتنزانيا، ووضع قدمًا في نصف نهائي البطولة.