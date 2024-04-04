عاجل.. ريال مدريد يحدد موعد الإعلان الرسمي عن صفقة مبابي

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن ريال مدريد حدد موعد الإعلان الرسمي عن صفقة الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الحالي، الذي قرر الرحيل عن صفوف الأمراء بنهاية الموسم الحالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية "ميركاتو 2024".

وعلى الرغم من جهوده للظهور بهدوء، لم يقض كيليان مبابي وقتًا ممتعًا في الأسابيع الأخيرة في باريس. منذ أن أبلغ قادة سان جيرمان رسميًا يوم الثلاثاء 13 فبراير الماضي، أنه لن يستمر في الموسم المقبل، فقد تغير وضعه.

بين عشية وضحاها توقف عن الاحتكاك بالمدير الفني لويس إنريكي، الذي منذ إعلان مبابي رحيله، كان يلزم دكة البدلاء بانتظام في المباريات الأخيرة للدوري الفرنسي، مما تسبب في غضب اللاعب.

وينتهي عقد مبابي مع باريس في 30 يونيو المقبل، وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أنه أنهى اتفاقه مع ريال مدريد للانضمام إلى الملكي الصيف المقبل.

ريال مدريد يمنح مبابي تحديد موعد انضمامه



وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن ريال مدريد أعطى مبابي الحق في تحديد الموعد المثالي للإعلان عن الصفقة، نظرًا للوضع الذي يمر به مع باريس، بشرط أن يتناسب مع المرينجي.

وتابع التقرير المنشور الويم، أن مبابي وقع على عقده مع ريال مدريد في الأسبوع الأول من شهر فبراير الماضي، ويمتد العقد لخمس سنوات.

و قد أضافت الصحيفة أن الدوري الفرنسي ينتهي يوم 18 أو 19 مايو المقبل، وإذا حافظ باريس على تفوقه الحالي فقد يكون البطل قبل 3 أو 4 جولات من النهاية، وحال إذا لم يواجه باريس ريال مدريد بنهائي دوري الأبطال، فمن المرجح الإعلان عن الصفقة في مايو، حيث يريد المهاجم الفرنسي خوض بطولة أمم أوروبا دون ضغوط.

و قد كشفت أن التقديم الرسمي لمبابي في ريال مدريد سيكون في فترة ما قبل أو بعد حفلتي المغنية تايلور سويفت في سانتياجو برنابيو من أجل الاستفادة من الحضور الجماهيري الكبير، حيث سيتم تنظيم حفلتين لها داخل ملعب الريال يومي 29 و30 مايو المقبل.

ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية يوم الثلاثاء أنه في دائرة مبابي تم تفسير هذا التغيير على أنه "قلة احترام تجاه كيليان"، رغم أن العلاقة بين المدرب الإسباني والنجم الفرنسي قد تبدو من الخارج طبيعية، أو على الأقل صحيحة. لكن الاضطراب واضح.