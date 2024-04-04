لا تخاذل أو تهاون.. رامي ربيعة يعلق على مواجهة الإياب أمام سيمبا التنزاني

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أحمد جودة - القاهرة - أكد رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن جميع اللاعبين في حالة تركيز شديد، من أجل تحقيق الفوز ضد سيمبا التنزاني، والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

رامي ربيعة يعلق على مواجهة الإياب أمام سيمبا التنزاني

وقال رامي ربيعة في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "الفوز على سيمبا ذهابًا نتيجة خادعة ونخوض مباراة الغد في كامل تركيزنا لقطع تذكرة التأهل إلي نصف النهائي".

وأضاف: "لا تخاذل أو تهاون في مباراة الغد، وندخل من أجل تحقيق الفوز ولن نلعب على التعادل، ونحتاج لجماهير الفريق بكثرة أمام بطل تنزانيا، وجماهيرنا الداعم الأول لنا".

ويستعد المارد الأحمر، في الوقت الحالي لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني، يوم الجمعة 5 أبريل المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب القاهرة الدولي.

وكان الفريق نجح في تحقيق الفوز ذهابًا ضد سيمبا التنزاني، بهدف دون رد في دار السلام بتنزانيا، ووضع قدمًا في نصف نهائي البطولة.