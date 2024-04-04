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أحمد جودة - القاهرة - أشاد مايكل أرتيتا، مدرب أرسنال، بقائد الفريق، مارتن أوديجارد، واعتبره لاعبًا حيويًا ومهمًا بالنسبة للفريق.

وسجل أوديجارد الهدف الأول ضد لوتون تاون، ليرفع رصيده إلى 7 أهداف في الدوري هذا الموسم.

وشارك أوديجارد كأساسي في 37 مباراة في الدوري الموسم الماضي و27 مباراة حتى الآن هذا الموسم، مما يظهر أهميته في تشكيلة أرسنال.

أرتيتا يشيد بدور أوديجارد في آرسنال

وأشاد أرتيتا بقيادة أوديجارد، قائلًا: "لقد خطا خطوات كبيرة هناك، حضوره وطريقة تصرفه أمام المجموعة والمعايير التي يضعها رائعة".

يحتل أرسنال المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز بـ 68 نقطة خلال 30 جولة.