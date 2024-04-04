نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم برشلونة يطالب تشافي بالبقاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح البرتغالي جواو فيليكس لاعب برشلونة المعار من أتلتيكو مدريد، رأيه في قرار المدير الفني تشافي هيرنانديز بالرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني في نهاية الموسم الرياضي الحالي.

كان تشافي قد أعلن في وقتٍ سابق، خلال فترة النتائج المتذبذبة، أنه يعتزم الرحيل عن قيادة الفريق الكتالوني في نهاية الموسم.

جواو فيليكس: لم نتوقع مغادرة تشافي.. أريده أن يراجع قراره

قال فيليكس في تصريحاته اليوم: “لم نكن نتوقع مغادرة تشافي، كانت مفاجأة، ما زلنا متحمسين وبنفس الديناميكية”.

وتابع البرتغالي: “أود أن يعيد تشافي النظر في وضعه، لديه أفكار رائعة وهو مدرب صغير جدًا، الناس في برشلونة يحبونه كثيرًا”.

وأضاف: “في البداية لعبت الكثير من المباريات المتتالية، القدرة التنافسية في برشلونة عالية جدًا، إنهم لاعبون جيدون جدًا”.

وأكمل: “من الواضح أنني أود اللعب في كامب نو، إنه لأمر مؤسف أننا لا نستطيع اللعب هذا العام، المدرجات في مونتجويك بعيدة جدًا”.

وواصل: “هناك لاعبون ينكسرون بالأخطاء، ومع ذلك، فإن لامين وكوبارسي يستمرون بالنمو، هذا يقول الكثير عن شخصية هؤلاء الأطفال”.