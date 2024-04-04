نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة كبرى.. ريال مدريد يحدد موعد الإعلان عن صفقة مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تقارير صحفية، خطة ريال مدريد للإعلان عن التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد مبابي مع باريس في 30 يونيو المقبل، وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أنه أنهى اتفاقه مع ريال مدريد للانضمام إلى الملكي الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "نظرًا للوضع الذي يمر به مبابي مع باريس، أعطاه ريال مدريد الحق في تحديد الموعد المثالي للإعلان عن الصفقة، بشرط أن يتناسب مع ريال مدريد".

وأضافت "مبابي وقع على عقده مع ريال مدريد في الأسبوع الأول من شهر فبراير الماضي، ويمتد العقد لخمس سنوات".

وتابعت "ينتهي الدوري الفرنسي 18 أو 19 مايو وإذا حافظ باريس على تفوقه الحالي فقد يكون البطل قبل 3 أو 4 جولات من النهاية، وحال إذا لم يواجه باريس ريال مدريد بنهائي دوري الأبطال، فمن المرجح الإعلان عن الصفقة في مايو".

وأتمت “مبابي يريد أن يلعب بطولة أوروبا مع منتخب فرنسا دون ضغوط”.