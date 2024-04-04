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أحمد جودة - القاهرة - مدح لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان لاعب عثمان ديمبلي، الفريق الفرنسي.

لويس إنريكي يكشف عن رأيه في أداء عثمان ديمبلي هذا الموسم

وتحدث إنريكي في تصريحات أبرزتها شبكة RMC سبورت "عثمان ديمبلي لاعب موهوب للغاية".

وأضاف "إنه لا يقهر، ولا تعرف أين سيتحرك والكرة بين قدميه، أعتقد أنه من خلال اللعب في العمق الهجومي سنجد نسخة أفضل من عثمان".

وأبدى مدرب الفريق الفرنسي عدم قلقه من ضعف المعدل التهديفي للاعب برشلونة السابق.

وأتم "أثق أن ديمبلي سيتحسن لأنه يتدرب بشكل جيد للغاية، فهو عنصر إيجابي بالفريق، ولا يمكن إيقافه تقريبا".