رئيس برشلونة يستقر على بديل تشافي

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أحمد جودة - القاهرة - استقر خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، على اسم المدرب الأقرب لخلافة تشافي هيرنانديز في قيادة الفريق، حال عدم استمرار الأخير في منصبه بعد نهاية الموسم الجاري.

لابورتا يفضل ماركيز لخلافة تشافي

ذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية إن خوان لابورتا يُفضّل رافاييل ماركيز مدرب فريق برشلونة “ب" ليكون بديلًا لتشافي، وذلك بناءً على تجاربه الناجحة مع المدربين عديمي الخبرة مثل ما حدث سابقًا مع ريكارد ثم بيب جوارديولا.

ويضع لابورتا، اسم ماركيز في صدارة قائمة خياراته حال رحيل تشافي، ولديه عدة أسباب مقنعة من بينها أن المكسيكي نتائجه جيدة ولديه علاقة جيدة بالنادي إضافة إلى شجاعته في الاعتماد على اللاعبين الشباب.

ويحاول لابورتا، إقناع تشافي بالعدول عن قرار رحيله عن تدريب فريق برشلونة خاصةً بعدما تحسنت النتائج وأيضًا المستوى في المباريات الأخيرة.