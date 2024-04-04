نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رد رسمي.. الإسماعيلي يكشف حقيقة رحيل نجمه للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد نصر أبو الحسن رئيس نادى الإسماعيلي، أن علاقته جيده جدا بمحمود الخطيب وحسن حمدى ولا يوجد خلافات حاليا مع النادى الاهلى.

تصريحات نصر أبو الحسن

‏‎وأوضح نصر أبو الحسن خلال تصريحات اذاعية: هناك عصر إحتراف حاليا وانتقال اللاعبين من الاسماعيلى إلى الاهلى أمر طبيعى بسبب القدرة المالية حيث لم أمانع انتقال عبد الرحمن مجدى للقلعة الحمراء فى ظل عرض مالى كبير.

‏‎وأضاف: هناك مخطّط لإستضافة مجلس إدارة النادى الأهلى خلال المرحلة المقبلة فى الإسماعيلية ونقوم ايضا بزيارة النادى الاهلى لإنهاء فكرة التعصب بين جمهور الفريقين.

يذكر أن عبد الرحمن مجدي كان هدفا للأهلي والزمالك خلال الفترات الماضية، من أجل التعاقد معه لتدعيم صفوفهما في الجانب الهجومي.

