نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الإسماعيلي يصدم جماهير الأهلي بتصريحات نارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد نصر أبو الحسن رئيس نادى الإسماعيلي، هناك بند فى عقد إياد العسقلاني لا يسمح له بالعودة إلى مصر خلال السنتين الاولى له فى الإحتراف واللعب فى نادى الاسماعيلى فقط.

تصريحات نصر أبو الحسن

‏‎وأوضح نصر أبو الحسن خلال تصريحات إذاعية: قمت ببيع أياد العسقلاني بمبلغ قدرة مليون دولار لتوفير العملة الصعبة وهناك بند فى عقد اللاعب بنسبة 10% اعادة بيع لاى نادى آخر.

وأشار نصر أبو الحسن، أنه لديه الثقة فى إيهاب جلال المدير الفنى لقلعة الدراويش خلال المرحلة الحالية والمقبلة أيضا.

‏‎وتابع رئيس نادي الإسماعيلي: الهدف مع إيهاب جلال بناء جيل جديد لفريق الإسماعيلي قادر على المنافسة والابتعاد عن المراكز المتأخرة

وبشأن قائد الإسماعيلي، قال نصر أبو الحسن: لا يوجد خلفات مع حسنى عبد ربه نجم الدراويش السابق مع مجلس الإدارة الحالى.

‏‎وأكمل: نرحب بعمل حسنى عبد ربه داخل نادى الاسماعيلى والاستفادة من خبراته.

