نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. رئيس الإسماعيلي يعلن نبأ سار للجماهير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف نصر أبو الحسن رئيس نادى الإسماعيلي، أنه تم رفع القيد عن النادى منذ ساعات قليلة عقب دفع مبلغ قدرة 3 آلاف فرانك سويسرى قيمة غرامات كانت موقعة ضد النادي.

تصريحات نصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلي

‏‎وأوضح نصر أبو الحسن خلال تصريحات إذاعية: “هناك 5 قضايا أخرى فى الفيفا ضد لاعبين أجانب تقدر ب4 مليون دولار غرامات ونعمل على حلها حاليا لعدم التعرض للإيقاف مرة أخرى”.

وتابع: "على رأس تلك القضايا، هى قضية الإيفواري جان موريل ولاعب أرجنتيني واللاعب بن خماسه وفراس شواط وقمنا بالاستئناف على قرارتهم".

‏‎وأضاف: "تم تحويل فلوس التونسى فخر الدين بن يوسف كاملا".

الإسماعيلي يهزم سموحة

وكان فريق الإسماعيلي قد حقق الانتصار أمس على حساب سموحة، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.