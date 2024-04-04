نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيليكس يعترف: نجم مانشستر سيتي يراقب أجواء برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال البرتغالي جواو فيليكس لاعب برشلونة المعار من أتلتيكو مدريد، أنه يتمنى قدوم مواطنه برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي إلى صفوف الفريق الكتالوني.

فيليكس يتحدث عن برناردو سيلفا

ذكر فيليكس في تصريحاته اليوم الخميس: “لو كنت مكان ديكو، المدير الرياضي، ليوم واحد لتعاقدت مع برناردو سيلفا”.

تابع: “دعهم يجلبون برناردو سيلفا، دعهم يجلبونه، إنه جيد جدًا، بل وأفضل شخصيًا، لقد سألني عن برشلونة”.

وأكمل: "لديه عائلة هنا، يسألني كيف تسير الأمور هنا، قلت له أنه كان كل الحق بالنسبة له أن يأتي".

وواصل: "ارتداء الرقم 10 في برشلونة هو مسؤولية كبيرة جدًا، إنه رقمي المفضل على الإطلاق، لكنني لم أتمكن أبدًا من ارتدائه، سنرى ما إذا كان بإمكاني البقاء وماذا سيحدث".