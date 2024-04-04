نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب صادم.. جوارديولا يكشف لماذا غاب دي بروين وهالاند أمام أستون فيلا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، السبب وراء قراره بعدم الاعتماد على الثنائي إيرلينج هالاند وكيفن دي بروين خلال مواجهة أستون فيلا، في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جوارديولا يكشف لماذا غاب دي بروين وهالاند أمام أستون فيلا

وقال المدرب الإسباني في تصريحات عقب المباراة “لم أدفع بهالاند ودي بروين، ضمن خطة لإدارة عدد الدقائق التي يشاركان بها هذا الموسم”.

وأضاف: "في غضون يومين ونصف لدينا مباراة أخرى في الساعة الثانية والنصف ظهرا ضد كريستال بالاس".

وأتم "أعتقد أن الفرق الكبيرة لديها قائمة مدججة باللاعبين المميزين، وهذا ما نمتلكه، لهذا قررنا الدفع بهذا التشكيل أمام منافس صعب".