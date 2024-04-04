صامويل إيتو يشن حربا على وزارة الرياضة بالكاميرون لهذا السبب

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أحمد جودة - القاهرة - اعتبر رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم النجم الدولي السابق صامويل إيتو أن تعيين البلجيكي مارك بريس مدربًا جديدًا للمنتخب الوطني "غير قانوني"، وذلك في رسالة موجهة إلى وزارة الرياضة.

صامويل إيتو يشن حربا على وزارة الرياضة بالكاميرون

وقال رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم في تصريحات صحفية "لا يمكن للاتحاد الوطني الاعتراف بهذه التعيينات التي تتم خارج أي إطار قانوني وتنظيمي"

وأعلنت وزارة الرياضة عن تعيين بريس خلفا لريجوبير سونج الذي ترك منصبه نهاية فبراير، بعد خروج المنتخب الكاميروني من ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية الأخيرة في كوت ديفوار على يد نيجيريا الوصيفة.

وقال الاتحاد الكاميروني إن التعيين الذي قامت به الوزارة يتعارض مع المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم المنتخبات الكروية الوطنية في الكاميرون والذي ينص على أن اتحاد اللعبة هو المسئول عن إدارتها.