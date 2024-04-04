كلوب يكيل المديح لآرسنال بشأن تعادله أمام مانشستر سيتي

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أحمد جودة - القاهرة - أطلق الألماني يورجن كلوب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، تعليقات حارة بشأن التعادل السلبي بين آرسنال ونظيره مانشستر سيتي الأخير في الدوري الإنجليزي.

وكان فريق آرسنال تعادل سلبيا أمام نظيره فريق مانشستر سيتي في الجولة التاسعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

كلوب يتحدث عن تعادل آرسنال ومانشستر سيتي

قال يورجن كلوب في تصريحات صحفية له: "قام آرسنال بتحول مناسب في طريقة لعبه في المباراة، خرجوا من مانشستر بنقطة واحدة بالنظر لسجل مانشستر سيتي على ملعبهم".

وعن مشاهدته لهذه المباراة أكد:" نعم، كان هناك الكثير من الناس، لقد شاهدناه في غرفة مجلس الإدارة، رأيت القليل منه ولم يكن علي مشاهدته".

واختتم مدرب ليفربول التصريحات:" كان قتال صعب بين الفريقين، كان السيتي هو سيتي دون تسجيل وقام آرسنال بتحول مناسب، أرسنال تمتع بجودة حقيقية وانضباط تكتيكي في ذلك اليوم".