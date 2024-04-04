نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عرض الـ100 مليون.. قرار حاسم من نجم برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى أحد لاعبي برشلونة، عرضًا لا يصدق من بايرن ميونخ في الوقت الحالي، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

أراوخو مطلوب في بايرن ميونخ

أشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية إلى أن الأوروجوياني رونالد أراوخو مدافع نادي برشلونة يدخل دائرة اهتمامات بايرن ميونخ الألماني.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية إن أراوخو يريد البقاء في برشلونة وكذلك يريده النادي أن يستمر.

ولفتت الصحيفة إلى أن نادي بايرن ميونخ يرصد 100 مليون يورو من أجل الحصول على توقيع أراوخو في الميركاتو الصيفي.

ومن المنتظر أن تحسم إدارة برشلونة برئاسة خوان لابورتا، موقفها بشكل نهائي من فكرة رحيل أراوخو إلى بايرن ميونخ الألماني.