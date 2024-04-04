نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافسة شرسة بين ليفربول وتشيلسي وباريس لضم نجم ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتنافس العديد من الأندية الأوروبية الكبرى على التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

منافسة شرسة بين ليفربول وتشيلسي وباريس لضم نجم ريال مدريد

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية فإن أندية ليفربول وتشيلسي وباريس سان جيرمان على استعداد تام لتقديم 200 مليون يورو من أجل ضم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب الملكي.

وبكل تأكيد فسوف يرفض فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد أي عرض مقدم لضم فينيسيوس حيث أن اللاعب من أهم العناصر الأساسية ولا يمكن أن يتم المساس به نهائيا.

وخاض البرازيلي فينيسيوس مع نادي ريال مدريد هذا الموسم في بطولة الدوري الإسباني 20 مباراة وسجل 12 هدف وصنع 4 أهداف.

ويستعد فينيسيوس مع النادي الملكي من أجل مواجهة نظيره فريق مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.

