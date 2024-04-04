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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني مع نظيره فريق آرسنال الإنجليزي مساء يوم الثلاثاء المقبل في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ساني يضع بايرن ميونيخ في ورطة قبل مواجهة آرسنال

وأكدت صحيفة بيلد الألمانية أن النجم ليروي ساني لاعب نادي بايرن ميونيخ لم يتمكن من المشاركة في تدريبات الفريق بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وأوضحت أن الفحوصات الطبية التي أجراها ساني أثبتت أنه يعاني من مشاكل في الركبة والفخذ، حيث من المؤكد عدم مشاركته في مباراة هوفنهايم القادمة.

وتابعت أن الجهاز الطبي في النادي البافاري يسعى إلى ان يكون ليروي ساني جاهز بشكل كبير لخوض مباراة آرسنال القادمة حيث يصبون تركيزهم على ذلك.

وتنطلق مباراة بايرن ميونيخ أمام فريق آرسنال مساء يوم الثلاثاء القادم عند تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت الإمارات.

