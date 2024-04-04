نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مدرب سيمبا يربك الأهلي بتصريحات قوية قبل الإياب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف عبد الحق بن شيخة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيمبا التنزاني، عن استعداداته لمواجهة الأهلي غدًا في إياب ربع نهائي دوري أبطال إاريقيا للموسم الحالي.

بن شيخة: سنقاتل أمام الأهلي للتأهل إلى نصف النهائي

قال بن شيخة خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "سندخل غدًا مباراة العودة في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي بهدف القتال للحصول على نتيجة إيجابية والتأهل لنصف النهائي".

وتابع المدير الفني الجزائري: "مع الجودة التي يتمتع بها الأهلي وتاريخه في هذه البطولة، ما زلنا غير خائفين وسنلعب بطريقتنا وأسلوبنا المعتاد ونهدف للتأهل".

مدرب سيمبا: أتينا إلى مصر للمنافسة ولسنا خائفين

أضاف بن شيخة: "أتينا إلى مصر للمنافسة ونعلم أن المباراة ستكون صعبة لكنه طلب من اللاعبين استغلال كل فرصة تتاح لهم لضمان تسجيل الأهداف، ولقد جئنا للمنافسة ولسنا خائفين من أي شيء، وستكون مباراة صعبة لكننا مستعدون لمواجهتهم".

ويستعد المارد الأحمر، في الوقت الحالي لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني، يوم الجمعة 5 أبريل المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب القاهرة الدولي.

وكان الفريق نجح في تحقيق الفوز ذهابًا ضد سيمبا التنزاني، بهدف دون رد في دار السلام بتنزانيا، ووضع قدمًا في نصف نهائي البطولة.