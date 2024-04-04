عاجل.. الإصابة تضرب نجم ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر صحفية عن تعرض نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، لإصابة قبل مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

إصابة سيبايوس قبل مباراة مانشستر سيتي

تقام مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو مساء يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأبطال.

وبحسب صحيفة “ذا أثلتيك” البريطانية فإن النجم داني سيبايوس لاعب النادي الملكي يعاني من إصابة طفيفة قبل أيام قليلة من لقاء السيتي.

وذكرت الصحيفة أن إصابة سيبايوس ليست خطيرة على الإطلاق، كما أنها ليست مقلقة حيث من المتوقع تواجده في مباراة مانشستر سيتي القادمة بشكل طبيعي.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد يعتلي صدارة جدول الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 75 نقطة بعد فوزه الأخير أمام أتلتيك بلباو.