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أحمد جودة - القاهرة - يرى أسطورة مانشستر يونايتد السابق ريو فيرديناند، أن الفريق يحتاج إلى قادة للتغلب على مشاكله الحالية.

ريو فيرديناند: مانشستر يونايتد يحتاج إلى قائد

وقال فيرديناند، عبر شبكة "سكاي سبورتس"، موجها حديثه إلى زميله السابق جاري نيفيل: "أنت بحاجة إلى قادة يتحدثون ويجذبون الأشخاص في المباريات. كم مرة ستقول لشخص ما.. في الدقائق القليلة القادمة، التزم بمكانك، واجعل اللعب ضدك صعبا".

وأضاف: "أعتقد أن العاطفة تأتي إلى هذا الفريق كثيرًا. إنهم لاعبون عاطفيون للغاية. إنهم يتصرفون بحماس في بعض الأحيان – ليس هناك جمود في هذا الفريق".

وتابع: "يبدو وكأنهم فريقان منفصلان في فريق واحد، مع ترك اللاعبين المهاجمين الخمسة لمساحة هائلة من خلال محاولة الضغط".

وشكك فيرديناند في نقص الحماية لكوبي ماينو، على الرغم من الأداء الرائع الذي قدمه اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا هذا الموسم، وأصر على أن اللاعبين ذوي الخبرة في الفريق يجب أن يتحملوا مسؤولية ضمان عدم ترك ماينو مكشوفًا.