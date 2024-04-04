نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حارس مانشستر سيتي يتحدث عن مستقبله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الألماني ستيفان أورتيجا حارس مرمى مانشستر سيتي، عن مستقبله مع الفريق الإنجليزي وذلك مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية.

أورتيجا حارس مانشستر سيتي: سأحدد مستقبلي بحكمة

قال ستيفان أورتيجا في تصريح نقله الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، حول مستقبله: “إنه ليس قراري وحدي، زوجتي أيضًا تنتظر طفلًا ثانيًا”.

وتابع ستيفان: "أنا لست في أوائل العشرينات من عمري لذا يجب أن أختار بحكمة”.

وأشار رومانو إلى أن ستيفان أورتيجا لا يزال سعيدًا في السيتي، لكن فكرة أن يكون حارس المرمى الأول في نادٍ آخر لا تزال تجذبه.

وكان أورتيجا صاحب الـ32 عامًا، قد انضم إلى مانشستر سيتي في صيف 2022 قادمًا من أرمينيا بيليفيلد الألماني.

ويرتبط أورتيجا بعقدٍ ساري مع مانشستر سيتي حتى صيف 2025، وقد خاض 13 مباراة هذا الموسم واستقبلت شباكه 12 هدفًا وخرج بشباك نظيفة في 5 مباريات.