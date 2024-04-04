أبرزهم يورجن كلوب.. 4 مرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب بالبريميرليج عن شهر مارس

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عن 4 مرشحين، لنيل جائزة أفضل مدرب في المسابقة عن شهر مارس الماضي.

4 مرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب بالبريميرليج عن شهر مارس

ويبرز في مقدمة المرشحين، مدرب بورنموث أندوني إيراولا، الذي قاد فريقه لتحقيق 3 انتصارات مقابل تعادل وحيد دون خسارة في الشهر الماضي، ليبتعد الفريق عن معركة النجاة من الهبوط.

وتضم اللائحة أيضا مدرب توتنهام أنجي بوستيكوجلو، الذي فاز الفريق تحت قيادته بـ3 مباريات خلال الشهر الماضي، مقابل خسارة وحيدة جاءت أمام فولهام (0-3)، علما بأنه فاز بالجائزة 3 مرات حتى الآن هذا الموسم.

من ناحيته، يأمل مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، الفوز بالجائزة للمرة الثانية على التوالي، بعدما فاز فريقه في مباراتين وتعادل في واحدة.

والاسم الرابع في القائمة هو مدرب ليفربول يورجن كلوب، الذي قاد فريقه لصدارة ترتيب المسابقة، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في واحدة.