نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت| عبد الجليل: أصبحنا نعاني في الكرة المصرية من كلمة "اشمعنى" في تطبيق اللوائح.. وميدو: قرارات لجنة المسابقات ستتسبب في دخولنا نفق مظلم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية في البرامج عبر القنوات الفضائية المصرية والعربية اليوم الخميس الموافق 04-04-2024.

ميدو: قرارات لجنة المسابقات ستتسبب في دخولنا نفق مظلم

انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو قرار لجنة المسابقات المصرية بشأن قضية حسين الشحات لاعب الأهلي والشيبي ظهير بيراميدز.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور المصرية: "لجنة المسابقات بها قوانين غير موجود إلا في مصر".

وتابع: "تصدر لجنة المسابقات العقوبات على اللاعبين بناء على تقرير مراقب المباراة، الذي قد يدون ملحوظة "سلوك غير رياضي" الأمر الذي يعطي اتخاذ قرار مفتوح للجنة".

وأكمل: "لجنة المسابقات المصرية بنفس الأشخاص ونفس الأفكار ونفس اللوائح ستتسبب في دخولنا نفق مغلق".

وأتم: قرارات لجنة المسابقات المصرية تجعل الأشخاص في الأندية واللاعبين يعلمون أنهم لن يحصلون على حقوقهم".

ميدو: العشوائية داخل لجنة المسابقات تسببت في قضية بين الاتحاد المغربي والمصري

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو أن قرارات لجنة المسابقات المصرية تسببت في قضية بين الاتحاد المغربي والمصري بشأن أزمة الشحات والشيبي.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور المصرية: " لا أريد الحديث عن موقف الشحات والشيبي مرة أخرى، والموضوع تم حله بعد المباراة بين اللاعبين ولو لجنة المسابقات أصدرت قرار بعقوبة كبيرة ضد الشحات كان الموضوع سينتهي".

وتابع: "جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري يورط جميع العاملين معه بتصريحاته الإعلامية".

وأكمل: "لو لجنة المسابقات عاقبت حسين الشحات بالإيقاف 8 مباريات ما بات اللاعب مهددًا بالسجن حاليًا".

وأردف" أي حدث داخل الملعب عليه بين اللاعبين يصل لعقوبة جنائية على المتضرر أن يرفع قضية، وقرارات لجنة المسابقات تسببت في أزمة بين الاتحادين المصري والمغربي".

محمد يوسف يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل مواجهة سيمبا في أبطال إفريقيا

علق محمد يوسف، نجم الأهلي السابق على مباراة الأهلي وسيمبا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال محمد يوسف في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية المحور المصرية: "الأهلي قدم مباراة جيدة أمام سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي البطولة الأفريقية ولكن هناك مباراة عودة هامة يوم الجمعة".

وتابع: "مارسيل كولر أدار المبارة بشكل جيد ومباراة العودة لها طابع خاص".

وأردف: "من يأمن لمباريات دوري أبطال إفريقيا يصبح شخص غير مدرك لحجم البطولة الأفريقية وأتمنى من لاعبي الأهلي نسيان نتيجة مباراة الذهاب وخوض لقاء العودة بكل قوة ولا ينظروا لتحقيق المكسب في المباراة الأولى".

وفاز الأهلي على سيمبا بنتيجة 1- 0 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

عبد الجليل: أصبحنا نعاني في الكرة المصرية من كلمة "اشمعنى" في تطبيق اللوائح

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن النادي الإسماعيلي يمتلك لاعبين جيدين، وعلى الجماهير الصبر خلال الفترة الحالية لتحقيق نتائج جيدة، مشيرًا إلى أن الفريق لديه عناصر جيدة، وحقق فوزًا هاما أمام الإسماعيلي.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "أنا مؤيد لإقامة لقاء الأهلي والزمالك في الدوري المصري بالسعودية، من أجل وجود مزيد من المداخيل المالية للأندية، وفي السابق كنا نخوض مواجهات اعتزال خارج مصر مقابل المال".

وأضاف: "هناك تخطيط لدورة عالمية في السعودية بين الأهلي والزمالك والهلال والنصر و4 فرق آخرى من أوروبا، وهذا هو التخطيط الرائع من أجل جلب المزيد من الأموال".

وتطرق عبدالجليل للحديث عن لقاء الأهلي ضد سيمبا التنزاني، وقال: "عبدالحق بن شيخة ليس لديه ما يخسره، وفريق سيمبا جيد، ويجب أن يحسم الأهلي اللقاء من الشوط الأول، لست قلق من تلك المواجهة خصوصا بعد الفوز في الذهاب بهدف نظيف رغم كم الاصابات ومعاناة اللاعبين من الارهاق، وسيتواجد جماهير كبيرة في استاد القاهرة لدعم اللاعبين".

وتابع: "طارق حامد كان هناك اعتراض عليه لعدم الانضمام لمنتخب مصر، لكنه عندما كان يشارك يقدم مستوى جيد، ورغم أن محمد النني بعيد حاليا عن المستوى المعهود، لكن سيكون له دورًا مع اللاعبين، وسيظل الثلاثي حجازي وصلاح والنني تواجدهم مطلب ضروري".

وأكمل: "أصبحنا نعاني في الكرة المصرية من كلمة "اشمعنى" في تطبيق اللوائح تحديدًا، الجميع يعترض بصفة مستمرة على أي قرارات، والزمالك حقه يدافع عن شيكابالا، والأهلي يدافع عن حسين الشحات رغم إنه بادر بمعاقبته في البداية".

وزاد: "الشيبي سيتم ايقافه بسبب قيامه باللجوء للقضاء، ووصمة عار في تاريخ الكرة المصرية أن يصدر قرار بحبس لاعب مثل حسين الشحات بسبب اللجوء للقضاء في واقعة عوقب عليها بشكل رسمي من جانب اتحاد الكرة وناديه".

وأتم: "لم يحدث مطلقا أن يتم اللجوء للقضاء بسبب ازمة في مباراة كرة قدم، ولا اعرف ماذا سوف يستفيد اللاعب المغربي من اصدار اي احكام ضد حسين الشحات".