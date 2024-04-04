نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه معلول بعد تلقيه عرضًا سعوديًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر مسؤولو النادي الأهلي، على عقد جلسة حاسمة مع التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، من أجل بحث مستقبله وملف تجديد عقده.

علي معلول يترقب حسم مصيره مع الأهلي

تلقى التونسي علي معلول، عرضًا من التعاون السعودي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع النادي الأهلي.

وحسب برنامج “أخبار أون تايم” فأن النادي الأهلي سوف يجلس مع معلول من أجل التفاوض معه لتجديد عقده لموسم واحد مع إمكانية إضافة موسم آخر.

وأشار المصدر ذاته إلى أن علي معلول يؤجل النظر في العروض الخارجية لحين التواصل مع الأهلي لحسم موقفه سواء بتجديد عقده أو الاكتفاء بالفترة التي قضاها داخل القلعة الحمراء.

ويرغب النادي الأهلي، في تجديد عقد التونسي معلول لمدة موسم واحد، ولكن اللاعب يريد عقدًا لموسمين وهذه نقطة الخلاف الرئيسية في مفاوضات الطرفين بالوقت الحالي.

وكان علي معلول صاحب الـ34 عامًا، قد انضم لصفوف الأهلي في صيف 2016 قادمًا من الصفاقسي التونسي، وحقق اللاعب العديد من الإنجازات داخل القلعة الحمراء.