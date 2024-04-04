آرسنال يخطط لخطف ضحية مبابي في ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - يفكر نادي آرسنال الإنجليزي، في تدعيم صفوفه بالتعاقد مع أحد نجوم ريال مدريد وذلك في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

آرسنال مهتم بالتعاقد مع رودريجو

أفادت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية بإن نادي آرسنال مهتم بالحصول على توقيع البرازيلي رودريجو لاعب ريال مدريد، من أجل دعم خط هجوم الفريق بالموسم المقبل.

وذكرت الإذاعة الإسبانية إن مستقبل رودريجو في ريال مدريد بات غير واضح، بعد قدوم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

وبحسب التقارير فأن ريال مدريد قد يضطر لبيع أحد نجوم خط الهجوم في الصيف المقبل، بعد التعاقد مع كيليان مبابي في الفترة الصيفية.

وكان الجناح البرازيلي رودريجو صاحب الـ "23 عامًا" قد انضم إلى ريال مدريد في 2019 قادمًا من سانتوس، وعقده الحالي مع الملكي ممتد حتى يونيو 2028.

وشارك رودريجو في 42 مباراة مع ريال مدريد في الموسم الجاري بكافة البطولات، وسجل 15 هدفًا وصنع 8 تمريرات حاسمة لزملائه.