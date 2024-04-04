بقيادة صلاح.. تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن يورجن كلوب، مدرب ليفربول، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة شيفيلد يونايتد في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: كيلير

كيلير خط الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، روبرتسون

كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، روبرتسون خط الوسط: ماك أليستر، ريان جرافينبيرش، دومينيك سوبوسلاي

ماك أليستر، ريان جرافينبيرش، دومينيك سوبوسلاي خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، داروين نونيز

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.