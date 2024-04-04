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أحمد جودة - القاهرة - يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد بث مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي الممتاز 2024

مواجه قوية بين ليفربول وشيفيلد..يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد بث مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي الممتاز 2024..في مباراة حاسمة اليوم، يلتقي ليفربول مع شيفيلد يونايتد في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. يبحث ليفربول عن استعادة صدارة الترتيب بعد فوز أرسنال مؤقتًا، بينما يطمح شيفيلد يونايتد للهروب من المركز الأخير.

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يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد بث مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي الممتاز 2024

ليفربول يواجه شيفيلد يونايتد في صراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز

يُقدم ليفربول موسمًا استثنائيًا، حيث نال كأس الرابطة الإنجليزية وبات على أعتاب لقب الدوري. تدفع رغبة لاعبي ليفربول في تحقيق إنجاز لمدربهم يورغن كلوب قبل رحيله، الفريق لتقديم أفضل ما لديهم في هذه المباراة.

يُتوقع أن تشهد المباراة ندية كبيرة، خاصةً مع رغبة شيفيلد يونايتد في تحسين نتائجه. يعتمد ليفربول على نجمه محمد صلاح وزملائه لتحقيق الفوز، بينما يضع شيفيلد يونايتد كل آماله على إمكانية تحقيق مفاجأة.

تُعد هذه المباراة هامة للغاية بالنسبة لمستقبل ليفربول في الدوري، حيث يسعى الفريق للحفاظ على آماله في التتويج باللقب.

موعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد



تقام اليوم الخميس 4 أبريل 2024، مباراة قوية تجمع بين ليفربول وشيفيلد يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد المباراة:

التاريخ: الخميس 4 أبريل 2024

الوقت: 8:30 مساءً بتوقيت مصر

التوقيت: 9:30 مساءً بتوقيت السعودية

الملعب: ملعب أنفيلد، ليفربول، إنجلترا

ترتيب ليفربول وشيفيلد يونايتد



ويملك ليفربول 67 نقطة في بنك رصيده بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، جمعها من الفوز في 20 مباراة والتعادل في 7 وخسارة لقاءين وتسجيل 67 هدفًا وتلقي 27، وسط منافسة شرسة مع أرسنال ومانشستر سيتي على اللقب خلال الموسم الحالي.

بينما يتواجد فريق شيفليد يونايتد في المركز العشرين والأخير، بجدول ترتيب البريمرليج، برصيد 15 نقطة، جمعها من 29 مباراة حيث فاز 3 مباريات وتعادل 6 مواجهات وخسر 20 لقاء.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وشيفيلد

تُبث مباراة ليفربول وشيفيلد على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

جدول الترددات

القناة التردد القمر الصناعي beIN Sports HD 2 11054 نايل سات beIN Sports HD 1 11054 نايل سات

معلق مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز



تُعتبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد أسندت لها مهمة بث مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد لحساب الجولة الـ31 من الدوري. وسيكون المعلق حفيظ الدراجي هو المسؤول عن التعليق على هذه المباراة المنتظرة.

تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة شيفيلد يونايتد



حراسة المرمى: كيليهر

خط الدفاع: برادلي - كوناتي - فان دايك - غوميز

خط الوسط: إيندو - سوبوزلاي - ماكاليستر

خط الهجوم: صلاح - نونييز - دياز

تشكيلة شيفيلد يونايتد المتوقعة في مواجهة ليفربول



حراسة المرمى: فوديرنغهام

خط الدفاع: بوغل - أحمودوزيتش - تروستي - لو

خط الوسط: ماكيتي - نوروود - سوزا

خط الهجوم: هامر - أرشر - ماك بورني