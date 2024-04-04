نجم أرسنال يحسم موقفه من البقاء مع الفريق

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أحمد جودة - القاهرة - أكد لاعب آرسنال توماس بارتي، التزامه مع النادي اللندني، مضيفا بأنه سيكون سعيدا بتمديد فترة بقائه مع الفريق الإنجليزي.

توماس بارتي يحسم موقفه من البقاء مع أرسنال

وقال بارتي في تصريحات نقلها صحيفة "ميرور": "رأسي هنا دائمًا.. هذا هو المكان الذي اخترت اللعب فيه، وأنا سعيد حقًا في كل مرة أكون فيها على أرض الملعب. أعلم أن هناك الكثير من التكهنات، لكن بالنسبة لي، أنا سعيد حقًا بوجودي هنا ومواصلة اللعب لهذا النادي".

وأضاف: "بموجب عقدي، لا يزال يتعين عليّ اللعب حتى نهاية الموسم، يجب أن أبذل قصارى جهدي وأحاول تقديم أداء على أعلى مستوى وأعتقد أن الأهم هو أن أكون متاحًا في كل مرة".

وأتم "كنت أحاول العمل كثيرًا على لياقتي وقمت بالكثير من العمل. لقد بذلت كل ما بوسعي وأنا سعيد حقًا بالعودة وأشعر أنني بحالة جيدة حقًا، أعتقد أنني تحسنت كثيرًا من الناحية البدنية، وأبذل قصارى جهدي للاستمرار في هذا المستوى ومواصلة تقديم أفضل ما لدي".