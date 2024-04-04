تشكيل الأهلي أمام سيمبا في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل المارد الأحمر، الذي سيدخل مواجهة سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا 2024.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين في بتنزانيا، بهدف نظيف حمل توقيع أحمد نبيل كوكا.

موعد مباراة الأهلي ضد سيمبا

يلتقى الأهلي مع ضيفه سيمبا، مساء، غدًا، الجمعة الموافق 5 أبريل 2024 على ملعب "القاهرة الدولي" ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتنطلق المباراة في تمان الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم،ورامي ربيعة، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية.

خط الهجوم: حسين الشحات، أنتوني موديست، بيرسي تاو.

وتنقل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

