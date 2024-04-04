4 لاعبين يرحلون عن ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن قائمة اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2024.

الراحلين عن ريال مدريد

ووفقًا لموقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، أن هناك 4 لاعبين تأكد رحيلهم عن صفوف ريال مدريد الإسبامي في نهاية الموسم الجاري.

وقال الموقع:" أن كل من كيبا وداني سيبايوس وناتشو وفيرلان ميندي سيرحلون عن صفوف الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

وأكد الموقع بأن ريال مدريد لن يشتري عقد كيبا من تشيلسي وذلك بعد تألق لونين مع الفريق الملكي خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف الموقع، بأن أنشيلوتي وافق على رحيل سيبايوس في الميركاتو الصيفي، كذلك ناتشو الذي يريد خوض تجربة جديدة في الدوري الأمريكي".

وأوضح الموقع، أن نقطة الخلاف تدور حول ميندي الذي يريد أنشيلوتي الإبقاء عليه ضمن صفوف الفريق الملكي بعد تألقه خلال الفترة الأخيرة، إلا أن فلورنتينو بيريز يريد عرض اللاعب للبيع.

