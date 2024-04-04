تشكيل النصر المتوقع أمام ضمك في دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - استقر البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على تشكيل العالمي الذي سيدخل مواجهة ضمك، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من دوري روشن السعودي 2024.

موعد مباراة النصر وضمك في الدوري السعودي

يلتقى النصر مع مضيفه ضمك، مساء، غدًا، الجمعة الموافق 5 أبريل 2024 على ملعب "الأمير سلطان عبد العزيز" ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري السعودي للمحترفين، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل النصر المتوقع أمام ضمك

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا

خط الدفاع: أليكس تيليس – إيمريك لابورت – علي لاجامي

خط الوسط: عبدالله الخيبري – أوتافيو – مارسيلو بروزوفيتش – أيمن يحيى

خط الهجوم: ساديو ماني – عبد الرحمن غريب – كريستيانو رونالدو

يحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 62 نقطة، بينما يأتي ضمك في المركز الثامن برصيد 35 نقطة.