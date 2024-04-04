نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| بسبب صلاح.. ليفربول ينافس تشيلسي وباريس على صفقة شبه مستحيلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي ليفربول، للدخول في منافسة قوية مع تشيلسي وباريس سان جيرمان على ضم نجم كبير، تحسبًا لرحيل النجم المصري محمد صلاح عن ملعب “آنفيلد”.

أبدت 3 أندية أوروبية كبرى، استعدادها لتقديم عرض ضخم من أجل التعاقد مع البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ليفربول

وحسب موقع “tribal football” فأن أندية ليفربول وتشيلسي وباريس سان جيرمان على استعداد لتقديم عرض بقيمة 200 مليون يورو من أجل إقناع ريال مدريد للسماح برحيل فينيسيوس جونيور هذا الصيف.

وأشار الموقع الإنجليزي إلى أن نادي باريس سان جيرمان مستعد للتفاوض بجدية من أجل ضم فينيسيوس إذا كان متاحًا، وذلك لتعويض رحيل كيليان مبابي الذي سينتقل إلى ريال مدريد.

وأوضح الموقع أن نادي ليفربول أيضًا يخطط لمرحلة ما بعد محمد صلاح، الذي يلقى اهتمامًا كبيرًا من الدوري السعودي فقد تم ربط اسمه بناديي الهلال واتحاد جدة.

وأضاف المصدر ذاته أن نادي ريال مدريد ليست لديه أي نية لبيع فينيسيوس جونيور، وعلى العكس من ذلك، هناك رغبة لتمديد عقده حتى عام 2029.

جدير بالذكر أن نادي ريال مدريد سوف يتعاقد مع كيليان مبابي هذا الصيف، وهناك توقعات حول رحيل نجم كبير عن هجوم الفريق الملكي في الفترة القادمة.