نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ليفربول يبدأ التفاوض مع بديل كلوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ نادي ليفربول، التفاوض مع روبن أموريم مدرب سبورتنج لشبونة البرتغالي، من أجل خلافة الألماني يورجن كلوب في قيادة الفريق الأحمر.

ليفربول يتفاوض مع أموريم

أشار الإعلامي الفرنسي سانتي أونا التابع لشبكة “فوت ميركاتو” إن نادي ليفربول يجري مناقشات مستمرة مع وكيل روبن أموريم، لعقد صفقة محتملة.

وأوضح أن أموريم المدرب البالغ من العمر 39 عامًا، لديه شرط جزائي قدره 20 مليون يورو في عقده مع سبورتنج.

وأكدت تقارير إعلامية إن أموريم منفتح على الانتقال للعمل في الدوري الإنجليزي وسط اهتمام كبير من نادي ليفربول.

ويسعى نادي ليفربول، لحسم ملف المدرب الجديد الذي سيخلف كلوب في قيادة الفريق الأحمر بالموسم المقبل.