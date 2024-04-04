نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تين هاج يعلن تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة تشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب الهولندي إريك تين هاج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، عن التشكيل الرسمي لفريقه استعدادًا لمواجهة نظيره تشيلسي، اليوم الخميس.

ويلتقي مانشستر يونايتد بنظيره تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

وتقام مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة التاسعة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة تشيلسي

حراسة المرمى: أونانا

أونانا خط الدفاع: ديوجو دالوت، هاري ماجواير، رافائيل فاران، وان بيساكا

ديوجو دالوت، هاري ماجواير، رافائيل فاران، وان بيساكا خط الوسط: كاسيميرو، كوبي ماينو، برونو فيرنانديز

كاسيميرو، كوبي ماينو، برونو فيرنانديز خط الهجوم: هويلاند، أنتوني، أليخاندرو جارناتشو

ما هي القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد؟

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي، عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية؛ وتحديدا قناة beIN Sports 1HD، باعتبارها الوكيل الحصري لبث مباريات الدوري الإنجليزي.