مدافع سيمبا التنزاني يتحدى الأهلي قبل مواجهتهما في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - علق تشي مالون، مدافع فريق سيمبا، على مباراة الأهلي الحاسمة، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

مدافع سيمبا يتحدى الأهلي

وقال مالون في المؤتمر الصحفي: "على الرغم من اللعب خارج ملعبنا دون جماهيرنا، فقد خططنا للتأكد من أننا سنقدم أداءً جيدًا".

وأضاف: "هناك فرق بين اللعب على أرضنا وخارجها، لكن الكرة هي نفسها، جماهير الأهلي لا يمكنها التأثير علينا، سنركز على ما يحدث في الملعب فقط".

وكان الأهلي فاز على سيمبا (1-0) في مباراة الذهاب التي أقيمت في دار السلام بتنزانيا، يوم الجمعة الماضي.