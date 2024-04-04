الرياضة

مدافع سيمبا التنزاني يتحدى الأهلي قبل مواجهتهما في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - علق تشي مالون، مدافع فريق سيمبا، على الحاسمة، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

مدافع سيمبا يتحدى الأهلي

وقال مالون في المؤتمر الصحفي: "على الرغم من اللعب خارج ملعبنا دون جماهيرنا، فقد خططنا للتأكد من أننا سنقدم أداءً جيدًا".

وأضاف: "هناك فرق بين اللعب على أرضنا وخارجها، لكن الكرة هي نفسها، جماهير الأهلي لا يمكنها التأثير علينا، سنركز على ما يحدث في الملعب فقط".

وكان الأهلي فاز على سيمبا (1-0) في مباراة الذهاب التي أقيمت في دار السلام بتنزانيا، يوم الجمعة الماضي.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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