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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية، أن عز الدين أوناحي لاعب نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، يدرس الانتقال إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل.

نجم المغرب يقترب من الدوري السعودي

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن أوناحي يدرس عرضًا جديًا للانتقال إلى الدوري السعودي مطلع الموسم المقبل.

وأضافت “ياسين بونو، حارس الهلال، امتدح المشروع السعودي لمواطنه أوناحي”.

وأوضح التقرير الفرنسي، أن وكلاء اللاعب الشاب يرغبون في انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الموسم المقبل.

وتابعت “إدارة نادي الهلال خاضت محادثات مع اللاعب الصيف الماضي، إلا أنها لم تستمر طويلًا بين الطرفين”.

ولن يمانع نادي مارسيليا في رحيل اللاعب المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في حال تلقيه عرضًا يلبي طلباتهم المادية.

وشارك أوناحي في 18 مباراة رفقة مارسيليا هذا الموسم وسجل هدفين في جميع المسابقات.