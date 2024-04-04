نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من داخل باريس.. إنريكي يختار خليفة مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفكر الإسباني لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، في اكتشاف بديل مناسب يمكنه تعويض الفرنسي كيليان مبابي الذي سيغادر صفوف الفريق العاصمي في نهاية الموسم الجاري.

رحيل مبابي يمنح الفرصة لـ تشافي في باريس

أبلغ كيليان مبابي، إدارة باريس سان جيرمان بقرار رحيله في نهاية الموسم الجاري، بعد انتهاء مدة عقده الحالي.

وحسب الصحفي الفرنسي سانتي أونا التابع لشبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية فأن لويس إنريكي يريد الاعتماد على اللاعب الشاب تشافي سيمونز في باريس سان جيرمان الموسم المقبل.

وأشار أونا إلى أن إنريكي يترقب وضع تشافي، وما إذا يريد العودة إلى باريس سان جيرمان.

ويلعب تشافي سيمونز صاحب الـ20 عامًا، حاليًا في صفوف لايبزيج الألماني على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري، ولديه عقد ساري مع النادي حتى يونيو 2027.

وخاض تشافي 37 مباراة رفقة فريق لايبزيج الألماني هذا الموسم وسجل 9 أهداف وصنع 13 تمريرة حاسمة.