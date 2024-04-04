نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد لحظة توقف مباراة ليفربول وشيفيلد لإفطار صلاح.. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد، اليوم الخميس، توقفًا لبضع دقائق في شوطها الأول من أجل إعطاء اللاعبين المسلمين فرصة للإفطار.

خرج الثلاثي المسلم، محمد صلاح وإبراهيما كوناتي ثنائي ليفربول، وأنيل أحمدهودجيتش مدافع شيفيلد إضافة إلى لاعبين آخرين، إلى خط التماس من أجل الإفطار وتناول السوائل.

يذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قد سمحت بتوقف المباريات عند حلول وقت الإفطار من أجل أن يتناول اللاعبون المسلمون، بعض السوائل والتغذية الضرورية.

إفطار صلاح وكوناتي في مباراة ليفربول وشيفيلد

يلتقي فريق ليفربول، بنظيره شيفيلد يونايتد اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد اليوم الخميس، على ملعب “آنفيلد”، معقل الريدز.

ويتفوق فريق ليفربول على شيفيلد يونايتد، حاليًا، بهدف نظيف سجله داروين نونيز