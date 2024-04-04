نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تشكيل المصري الرسمي لمباراة الاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراة الفريق بالجولة السابعة عشر من الدوري والتي تجمعه بشقيقه فريق الاتحاد السكندري، والمقرر إقامتها في العاشرة مساء اليوم الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب.

ضمت تشكيلة المصري، كلاً من:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: كريم العراقي ، باهر المحمدي ، عمرو موسى، عمرو سعداوي

خط الوسط: محمود حمادة، معتز زدام، ميدو جابر، جيلاس جناوي

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف، صلاح محسن

ويتواجد على دكة البدلاء، كلاً من: “عصام ثروت ، حسن علي، إسلام عطية، محمد الشامي، سمير فكري، محمد دبش، يوسف الجوهري، أحمد عيد، أمادو با”.

عبد العزيز السيد حكمًا لمباراة المصري والاتحاد السكندري

يدير هذا اللقاء طاقم التحكيم المكون من: عبد العزيز السيد حكمًا للساحة ومعه هاني عبد الفتاح وشهاب راشد كمساعدين، أحمد حمدي حكما رابعا، فيما يتولى طارق مجدي مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله حسني سلطان.

موعد مباراة المصري والاتحاد السكندري

تنطلق صافرة مباراة المصري والاتحاد السكندري في تمام العاشرة مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري والاتحاد السكندري

ومن المقرر أن تنقل مباراة المصري والاتحاد السكندري عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.