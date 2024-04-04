نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق العشري يعلن تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي الاتحاد السكندري، عن التشكيل المختار لخوض مباراة الفريق بالجولة السابعة عشر من الدوري والتي تجمعه بشقيقه فريق المصري البورسعيدي.

وتقام مباراة الاتحاد والمصري، في العاشرة مساء اليوم الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب.

جاء تشكيل الاتحاد السكندري الرسمي، كالآتي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

المهدي سليمان خط الدفاع: شريف رضا، سيف تقا، مصطفى إبراهيم، كريم الديب

شريف رضا، سيف تقا، مصطفى إبراهيم، كريم الديب خط الوسط: عمر الوحش، خالد الغندور، بنجامين بواتينج، عبد الغني محمد

عمر الوحش، خالد الغندور، بنجامين بواتينج، عبد الغني محمد خط الهجوم: أحمد عادل ميسي، مابولولو

فيما ضمت قائمة البدلاء: "عمر صلاح، ناصر ناصر، رجب عمران، هاني الطامي، عمرو صالح، أحمد عيد، إسلام أبو سليمة، الحبيب حسن، فان ديرك".

عبد العزيز السيد حكمًا لمباراة المصري والاتحاد السكندري

ويدير هذا اللقاء طاقم التحكيم المكون من: عبد العزيز السيد حكمًا للساحة ومعه هاني عبد الفتاح وشهاب راشد كمساعدين، أحمد حمدي حكما رابعا، فيما يتولى طارق مجدي مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله حسني سلطان.

موعد مباراة المصري والاتحاد السكندري

تنطلق صافرة مباراة المصري والاتحاد السكندري في تمام العاشرة مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري والاتحاد السكندري

ومن المقرر أن تنقل مباراة المصري والاتحاد السكندري عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.