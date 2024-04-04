نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو جمال يقود تشكيل فاركو لمواجهة إنبي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق فاركو، التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره إنبي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

على أن تقام مباراة فاركو أمام نظيره إنبي، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تذاع المباراة بين فاركو وانبي عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الرسمي والحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل فاركو أمام إنبي، كالتالي: