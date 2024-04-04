أوفا يقود إنبي أمام فاركو في الدوري الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن سيد ياسين المدير الفني لفريق إنبي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فاركو، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

على أن تقام مباراة إنبي أمام نظيره فاركو، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر الدوري المصري الممتاز.

تشكيل إنبي أمام فاركو في الدوري الممتاز:

حراسة المرمى: بودي سمير.

خط الدفاع: أحمد كالوشا، محمد حامد، أحمد صبيحة، علي فوزي.

خط الوسط: مودي ناصر، أحمد العجوز، محمد حمدي.

خط الهجوم: أحمد نادر حواش، رفيق كابو، أحمد أمين أوفا.

ومن المنتظر أن تذاع المباراة بين إنبي وفاركو عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الرسمي والحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز.أولا يقود إنبي أمام فاركو في الدوري الممتاز

إيمان علاء

أعلن سيد ياسين المدير الفني لفريق إنبي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فاركو، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

على أن تقام مباراة إنبي أمام نظيره فاركو، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر الدوري المصري الممتاز.

تشكيل إنبي أمام فاركو في الدوري الممتاز:

حراسة المرمى: بودي سمير.

خط الدفاع: أحمد كالوشا، محمد حامد، أحمد صبيحة، علي فوزي.

خط الوسط: مودي ناصر، أحمد العجوز، محمد حمدي.

خط الهجوم: أحمد نادر حواش، رفيق كابو، أحمد أمين أوفا.

ومن المنتظر أن تذاع المباراة بين إنبي وفاركو عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الرسمي والحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز.