نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تحديد موعد مباراة الأهلي وإنبي في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة، موعد مباراة الأهلي وإنبي المؤجلة من الأسبوع السادس عشر من بطولة دوري نايل، موسم 2023-2024.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

قررت لجنة المسابقات، إقامة مباراة الأهلي وإنبي يوم الإثنين الموافق 8 من شهر إبريل الجاري على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة 10 مساءً.

ويحتل فريق الأهلي، المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة، من 5 انتصارات وتعادلين وهزيمة.

ويتواجد فريق إنبي، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة، حصدها الفريق البترولي من 8 انتصارات و3 تعادلات، و5 هزائم.

من ناحية أخرى، يستعد فريق الأهلي لاستقبال سيمبا التنزاني يوم غدٍ الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان فريق الأهلي، قد تفوق على سيمبا التنزاني بهدف نظيف، في مباراة الذهاب التي أقيمت في تنزانيا، الجمعة الماضية.