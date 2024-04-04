عاجل.. إلغاء مران الزمالك اليوم بسبب وفاة أحد أعضاء الجهاز الفني

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أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلغاء التدريبات الجماعية للفريق اليوم الخميس، ضمن الاستعدادات لمواجهة فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

إلغاء مران الزمالك اليوم

وجاء ذلك القرار بسبب وفاة محمد مدحت المعد البدني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

واتخذ البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، قراره بإلغاء المران الجماعي للفريق اليوم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 7 أبريل الجاري باستاد القاهرة.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.